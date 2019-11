Süvari patrulların sayına görə Daşkənd Moskvadan sonra MDB ölkələri arasında ikinci yerdədir - FOTO

Süvari patrulların sayına görə Daşkənd Moskvadan sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələri arasında ikinci yeri tutur.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, süvari dəstələri xalq gəzintiləri zamanı insanların kütləvi yığıldıqları böyük tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda ictimai asayişi və təhlükəsizliyi qoruyurlar.

Atların saxlanmasına da xüsusi diqqət yetirilir. Süvarilər üçün yaradılan şərait də beynəlxalq tələblərə cavab verir.

Süvari dəstəsində Budyonnı cinsindən olan 50 at "xidmət edir". Əməkdaşlar gələcəkdə atların çoxaldılması haqqında da düşünürlər.

