Şəhid övladının ad günündə gözlənilməz hədiyyə - VİDEO

Bakıda restoranların birində övladına ad günü keçirən ana hesabı vermək istəyəndə,ondan pul götürməyiblər.

Publika.az xəbər verir ki, aprel şəhidi Seymur Baxışovun həyat yoldaşı Aynur Baxışova övladı Aminin 8 yaşını qeyd etmək üçün restoran danışıb. Qiymət razılaşıb vəad günü mərasimi baş tutub. Ödəniş etmək istədikdə isə "bu bizim borcumuzdur,sizin övladınızın şad gününü təşkil etmək bizim üçün fəxrdir " cavabını alıb.

Restoran sahibi müştərisinin şəhid ailəsi olduğunu biləndə hesabı götürməkdən imtina edib.

