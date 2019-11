Türkiyə prezidenti ABŞ-a səfər edəcək

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün ABŞ-a səfər edəcək.

"Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan Birləşmiş Ştatların dövlət başçısı Donald Trampla görüşəcək.

Bildirilir ki, prezidentlər ən yeni qırıcıların, ABŞ və Rusiyanın "Patriot" və S-400 Hava Hücumundan Müdafiə sistemlərinin alınmasını, həmçinin Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

Görüşdə habelə ABŞ-la Türkiyə arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunacaq. "Bizim hədəfimiz ticarət dövriyyəsini 100 milyard dollara çatdırmaqdır. Həmçinin hərbi sənayedə addımları müzakirə edəcəyik. Çünki "Patriot"u bizə satmadılar, biz alternativi - S-400-ü tapdıq və bu məsələ bitib", - deyə daha əvvəl Ərdoğan jurnalistlərə bildirib.

Görüşdə eləcə də Suriyada yaranmış vəziyyət diqqət mərkəzində olacaq.



