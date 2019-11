Binəqədi rayonunda yol-nəqliyyatı hadisəsi zamanı 1 nəfər ağır xəsarət alıb.

illi.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəfər Xandan küçəsində baş verib.

99-FF-892 qeydiyat nişanlı Kia markalı avtomobil yolu keçən 1977-ci il təvəllüdlü Vəzirov Akif Həsənağa oğlunu vurub.

Yaralı 1 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

