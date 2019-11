Evini satmaq istəyənlərə böyük jest

Azərbaycanda evini satanlarla bağlı yenilik olacaq.

Axar.az xəbər verir ki, evini satanlardan alınan vergi yükü azaldılacaq. Bu barədə "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsi zamanı qeyd edilib.

Qeyd edilir ki, qeydiyyatda olduğu və özünə məxsus evi satan vətəndaşlar üçün vergi yükü azaldılacaq. Azı 5 il müddətində qeydiyyat 3 təqvim ilinə endiriləcək.

Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyətində olan yaşayış sahələrini satdığı zaman mülkün 30 kvadrat metri vergidən azad ediləcək.

