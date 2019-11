ŞOK: ABŞ prezidentinə qarşı SUİ-QƏSD cəhdi - FOTOLAR

ABŞ prezidenti Donald Tramp Veteranlar Günü münasibətilə Nyu Yorkda təşkil edilən tədbirdə çıxış edib.

Publika.az xəbər verir ki, prezidentin kürsüsünün önündə gülləkeçirməz zirehli şüşələrin olması diqqətdən yayınmayıb.

Bundan başqa, salonda geniş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Donald Trampa qarşı kəşfiyyata sui-qəsd təşkil edilə biləcəyi mövzusunda bilgi gəldiyi iddia edilir.

Tədbirdə prezidentin həyat yoldaşı Melaniya Tramp da iştirak edib.

Qeyd edək ki, Nyu Yorkda doğulub böyüyən Donald Tramp ötən həftə daimi yaşayış yeri qeydiyyatını Floridaya keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.