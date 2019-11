Bu da Azad Şabanovun hər kəsdən gizlətdiyi həyat yoldaşı - FOTO

Müğənni Azad Şabanovun ötən gecə paytaxt restoranlarından birində toy mərasimi baş tutub.

Publika.az xəbər verir ki, aprel ayında nişanlanan “Yeni ulduz -7” yarışmasının yarımfinalçısı həyat yoldaşının üzünü bu günə qədər ictiamiyyətə göstərməyib və bütün mərasimlərində qohumlarına da bununla bağlı tapşırıq verib.

Müğənninin bu “qayda”sını aparıcı İlkin Həsəni pozub. Toy mərasimindən səbəbkarlarla çəkdirdiyi fotonu paylaşan Həsəni qeyd bölməsinə “Balaca bir Azadik idi, gözümüzün önündə böyüdü, məşhurlaşdı, sevildi. İllər keçdi və o, yenə də bizim üçün Azadik olaraq qaldı. Toyun mübarək ay Azadik Çox xoşbəxt olun!” sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, toy mətbuata qapalı keçib.

