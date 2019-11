Suriyanın Dəməşq şəhərində partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Livan səfirliyinin binası yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb.

Bildirilir ki, ölən və yaralananlar haqqında olan məlumat ilkindir.

Partlayışın təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

