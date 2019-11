Azərbaycanlı müğənni ərini döymək üçün dünya çempionuna üz tutub: "Zövq alırdım" - VİDEO

ARB TV-nin "Üçəlli” verilişinin növbəti qonağı müğənni Roza Zərgərli olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənninin "Kobra” ləqəbli əməkdar idman ustası Pərviz Abdullayevlə tanışlığı təəccüb doğurub:

"İfaçıların da idmançılar kimi gecə-gündüzü yoxdur. Əslində keçmiş idmançıyam. "Kobra"nın tələbəsiyəm. Sadəcə nə üzrə tələbə olduğumu bilmirəm. Pərviz mənə nə deyirsə, onunla məşğul oluram. Təssüflər olsun ki, ayağımda yaranan problemdən dolayı mütəmadi gedə bilmədim. Amma getdiyim müddətdə çox böyük zövq aldım. Əslində ərimi döymək üçün öyrənirdim, amma "Kobra” başa düşdü ki, yazıqdır yoldaşım”.

