Malayziyanın dini işlər naziri Mücahid Yusuf Rava Azərbaycana səfər edəcək.

"Report" Malayziya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, noyabrın 13-də Bakıya gələcək.

M.Y.Rava noyabrın 14-15-də dini liderlərin ikinci Bakı forumunda iştirak edəcək.



