Azərbaycanlı müğənni Azad Şabanovun toyu olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, məclis şəhərdəki dəbdəbəli restoranlardan birində keçirilib. Toyda müğənninin sənət yoldaşları da iştirak edib.

Qeyd edək ki, apreldə Toma adlı xanımla nişanlanan Azadın rəsmi nikahı avqustda olub.

Milli.Az

