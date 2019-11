Sarıyerdə atçılıq və oxatma üzrə təlim keçən aktyor Camal Hünal işlədiyi idman mərkəzinin məşqçisi ilə dava edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aktyor Ufuq Tunca ilə mübahisə etdikdən sonra ona hücum çəkib. Hadisə şahidinin sözlərinə görə, Hünalın əlində çəkic də olub. Tunca polisə şikayət edib.

Ancaq daha sonra tərəflər razılığa gələrək barışıblar və şikayət ərizəsi geri götürülüb.

Qeyd edək ki, o, illər əvvəl çəkilən "Issız adam" filmi ilə şöhrət qazanıb.

Milli.Az

