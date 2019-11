Bakıda motosiklet aşıb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə paytaxtın Balaxanı və Mehdiabad yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət edən motosikletin sürücüsü idarəetməni itirib. Nəticədə motosiklet aşıb.

İlkin məlumata görə, motosikleti idarə edən şəxs ağır xəsarət alıb.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib, araşdırma aparılır.





