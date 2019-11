Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edilib.

Publika.az xəbər verir ki, dövlət başçısı rəsmi feysbuk səhifəsi vasitəsilə xalqı təbrik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.