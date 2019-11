Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakının bu rayonunda su olmayacaq.

“Azərsu” ASC-dən Trend-ə verilən məlumata görə, Nizami rayonu ərazisində yeni çəkilmiş su xətlərinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar noyabrın 12-də gün ərzində Nizami rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Yaranmış narahatlıqla əlaqədar “Azərsu” ASC abonentlərdən üzr istəyir.

