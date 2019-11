Bu gün səhər saatlarında Çikaqo hava limanında qorxulu anlar yaşanıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "American Airlines" şirkətinə məxsus AA4125 nömrəli sərnişin təyyarəsi enərkən qəzaya düşüb.

Göyərtəsində 100-dən çox sərnişin olan təyyarənin sağ qanadı qarın altında qalıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb.

Qeyd edək ki, təyyarə "Piedmont Triad" beynəlxalq hava limanından yola çıxıb.

Emin

Milli.Az

