Opera müğənnisi, Müslüm Maqomayevin həyat yoldaşı, 76 yaşlı Tamara Sinyavskaya xəstəxanaya yerləşdirilib.

Publika.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Xalq artisti hazırda Ürək Cərrahiyyəsi şöbəsindəki klinikada malicə alır. Həkimlər bildirib ki, Xalq artisinin cərrahi müdaxiləyə və ya konservativ müalicəyə ehtiyac məsələsi həll olunur.

