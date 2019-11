Əməkdar artist Elman Rəfiyevin oğlunun toyu olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Kamran Səbinə adlı xanımla nikah masasına oturub.

Ötən gün şəhər restoranlarından birində keçirilən gecəyə sənət adamları da qatılıblar. Onlar arasında Xalq artistləri Fəxrəddin Manafov və Afaq Bəşirqızı da yer alıblar.

Qeyd edək ki, E.Rəfiyev Pantomima Teatrının aktyorudur.

Milli.Az

