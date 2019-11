Noyabrın 11-də İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsis “Azərlotereya” ASC-nin təşkil etdiyi 6/40 lotereyasının 2 464-cü tirajında 131 317 manatlıq Cek Pot udulub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir.

Məlumata görə, pul mükafatını 500 170 nömrəli bilet qazanıb.



