"WhatsApp" messenceri qaydaları pozan qrupların istifadəçisi olan telefon nömrələrini bloklamağa başlayıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "iXBT.com" portalı yazıb.



Məlumata görə, istifadəçilərdən bu tip şikayətlər son bir neçə həftədə gəlməyə başlayıb.



"WhatsApp" idarəçiləri şikayət olunan qrupların adlarında qaydalara zidd əlamətləri aşkar ediblər.(baku.ws)

