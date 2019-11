Ötən gün müğənni Azad Şabanovun toyuna qatılanlar sırasında Xalq artisti Murad Adıgözəlzadə və həyat yoldaşı, eks-ifaçı Aysel Teymurzadə də (Adıgözəlzadə) olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onlar gecəboyu əylənib və səmimi görüntüləri ilə diqqət çəkib.

Onların Xalq artisti Tünzalə Ağayeva mahnı ifa edərkən şən halları qonaqların kamerasına yansıyıb.

Milli.Az

