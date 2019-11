Bakıda toya gələn qonaqlar arasında kütləvi dava olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə "BaduKubə" şadlıq sarayında baş verib. Məlumata görə, qonaqlar arasında naməlum səbəbdən yaranan mübahisə sonda əlbəyaxa davaya çevrilib.



Xəsarət alanların sayı barədə məlumat yoxdur. (baku.ws)

