Əməkdar artist Elnur Kərimov 10 il əvvəl baş tutan toyundan görüntülər paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyor evlilik ildönümü olduğunu vurğulayıb.

Elnur videoya "10 il əvvəl ailə olduq" qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Elnurun iki övladı var.

Milli.Az

