Türkiyənin tanınmış kino ulduzu Azərbaycana gəldi – VİDEO

Türkiyəli aktrisa Mələk Baykal Azərbaycana gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, aktrisa həmyerlimiz, əməkdar artist, İstanbul bələdiyyəsinə bağlı Şəhər teatrları bədii rəhbərinin müavini Məlahət Abbasovanın dəvəti ilə “Məlahətli qonaqlar” verilişinin çəkilişi üçün Bakıya gəlib.

Xalq artistləri İlham Namiq Kamal və xanəndə Teyyub Aslanov, zarafatlarla dolu keçən verilişin qonaqları olub.

Bakıda gəzərkən sevgi axını ilə qarşılaşan kino ulduzu insanların ona olan diqqətindən duyğulandığını etiraf edib.

