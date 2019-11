Bakıda fəhlələr kanalizasiya quyusuna düşərək öldü, cinayət işi başlandı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakı Şəhər Prokurorluğu paytaxtın Xətai rayonu, Ağ şəhər ərazisində iki nəfərin kanalizasiya quyusunda ölməsi ilə bağlı məlumat yayıb.

Bakı Şəhər Prokurorluğundan Trend-ə verilən məlumatda bildirilir ki, noyabrın 11-i səhər saat 08 radələrində 1993-cü il təvəllüdlü Cavad İlyaslı və 1974-cü il təvəllüdlü Djamaladin Molayevin paytaxtın Xətai rayonu ərazsində yerləşən “Ağ şəhər”də çirkab sularının axıdılması üçün nəzərdə tutulmuş quyuya düşərək ölmələri faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü (əmək mühafizəsi qaydalarını pozma; iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın davam etdirilməsi Bakı Şəhər prokurorluğuna tapşırılıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.