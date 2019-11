Messi "Barselona" ilə müqaviləsini uzatmağı təxirə salıb

Aregentina millisinin futbolçusu Lionel Messi İspaniyanın “Barselona” klubu ilə müqavilə müddətini uzatmağı təxirə salıb.

“Report”un “Marca”ya istinadən verdiyi məlumata görə, 32 yaşlı kapitan 2021-ci ilin iyununda başa çatacaq sözləşməsinin sonuna qədər Kataloniya klubunda qalmağı düşünsə də, onu yeniləməyə tələsmir.

Bildirilir ki, argentinalı hücumçu cari mövsüm başa çatandan sonra danışıqlar masasına oturmaq niyyətindədir. Messi hansı fiziki formada olacağını və yüksək səviyyədə çıxış edə bilib-bilməyəcəyinə görmək istəyir. O, həmçinin klubun bütün turnirlərdə qələbə uğrunda mübarizəyə nə dərəcədə qadir olmasına baxacaq.

Qeyd edək ki, “Barselona”nın yetirməsi sayılan Lionel Messi əsas komandada 2004-cü il oktyabrın 16-da debüt edib və hazırda klubun ən titullu futbolçusudur. O, 10 dəfə İspaniya və 3 dəfə klublararası dünya çempionu olub. Forvard 6 dəfə ölkə kubokunun, 8 dəfə ölkə Super Kubokunun, 4 dəfə Çempionlar Liqasının, 3 dəfə UEFA Super Kubokunun qalibi adını qazanıb. Argentinalı futbolçu 6 dəfə “Qızıl top”a və 6 dəfə “Qızıl buts”a layiq görülüb.

Messi cari mövsümdə La Liqada keçirdiyi 7 oyunda 8 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə verib.



