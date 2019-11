"Bakı Metropoliteni" QSC-nin Təlim-tədris Mərkəzinin rəisi Fuad Tağızadə təqaüd yaşının çatması ilə əlaqədar vəzifəsindən azad edilib.

Publika.az "Report"a istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı səhmdar cəmiyyətin sədri Zaur Hüseynov əmr imzalayıb.

Onun digər əmri ilə Rüfət Qədəşov adı çəkilən Mərkəzə rəis təyin olunub. Bununla belə, F.Tağızadə bundan sonra R.Qədəşovun müşaviri kimi əmək fəaliyyətini davam etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.