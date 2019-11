Noyabrın 14-dən Avstraliyada start götürməli olan ralli üzrə dünya çempionatının (WRC) son mərhələsi təxirə salınıb.

“Report” yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb qitənin şimal-şərq sahillərində baş verən geniş miqyaslı meşə yanğınlarıdır. Rallinin hansı tarixdə reallaşacağı barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, “Toyota” komandasından estoniyalı Ott Tyanak 24 - 27 oktyabrda İspaniyada keçirilən mərhələdə çempionluğu vaxtından əvvəl təmin edib.



