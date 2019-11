Xalq artisti Eyyub Yaqubov müğənni Azad Şabanovun toyuna qatılan məşhurlardandır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin gecədə rəqsi diqqət çəkib. Yaqubov bəylə birlikdə "Bakım mənim" mahnısını səsləndirib və rəqs edib.

Eyyub və Azadın sözügedən görüntülərini təqdim edirik:

Milli.Az

