Xəbər verdiyimiz kimi, dünən müğənni Azad Şabanovun toyu olub.

Publika.az xəbər verir ki, ulduzlarla dolu olan mərasim bir çox hadisələrlə əlamətdar olub. Qəhrəmanların romantik rəqs görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Toyun qonaqları arasında olan musiqiçi Murad Adıgözəlzadə ilə həyat yoldaşı Aysel Adıgözəlzadənin rəqsi diqqət mərkəzində olub.

