Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə sosial şəbəkədə yazıb. O, instaqramda anasının fotolarını paylaşaraq ad gününü təbrik edib:

"Mən dünyaya gələn andan hər zaman yanımda olmusan. Özümü pis hiss edəndə ürəyin həmişə mənimlə birgə ağlayıb. Səhv edəndə mənə ağrıya qalib gəlməkdə kömək etmisən, daha sonra qanadlarımı düzəltmisən.

Həyatımda qələbə əldə edəndə isə sən bu dünyanın ən xoşbəxti olmusan. Sənin gözlərin mənə-oğluna görə qürurdan parlayıb. O oğul ki, həmişə yanındadır və sənin arzu-xəyallarını həyata keçirməyə hazırdır. Mənə indiyədək etdiklərin və uzun illər edəcəklərin üçün minnətdaram".

Milli.Az

