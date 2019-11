Bakı. Trend:

Prezident İlham Əliyev İlqar Abbasovun Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Trend-in məlumatına görə, sərəncama əsasən, İlqar Namaz oğlu Abbasov Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Digər bir sərəncamla o, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

