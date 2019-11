Saatlı rayon sakinləri ov tüfənglərini polisə təhvil verib.

Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, aparılan profilaktiki tədbirlər nəticəsində Saatlı rayonunun Nərimankənd kənd sakini V.Əliyev və Dəllər kənd sakini T.Hüseynov müvafiq sənədləri olmayan 2 ədəd “TOZ-63” markalı ov tüfənglərini könüllü olaraq rayon polis şöbəsinə təhvil veriblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.