Azərbaycan Respublikası Prezidenti Rafiq Çəpərxan oğlu Quliyevin Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Mətbuat.az sərəncamın mətnini təqdim edir:

Rafiq Çəpərxan oğlu Quliyev Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

Qeyd edək ki, bu sərəncama qədər Rafiq Çəpərxan oğlu Quliyev Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini vəzifəsini daşıyırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.