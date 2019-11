Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Yasamal rayon icra başçısı Əziz Əliyev vəzifəsindən azad edilərək, Suraxanı rayon icra başçısı təyin edilib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin digər sərəncamı ilə Milli Məclisin deputatı, Gənclər və idman komitəsinin üzvü, Elm və təhsil komitəsinin üzvü Həsənov Elşad Eldar oğlu Yasamal Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda deputatın icra başçısı təyin edilməsi ilk dəfədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.