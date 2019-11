Yeni satın aldığı 35 illik evi təmir üçün gözdən keçirən adam evin damında, tavan arasında gizlənmiş bir qutu tapıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, qutunun içindən 1928-1934-cü illərə aid bir neçə qəbz, 1951-ci ilə aid bir qəzet və 3 paket pul çıxıb. Tapılan pulların dəyəri isə təxminən 23 min dollar olub.

