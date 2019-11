Yasamalın yeni icra başçısı kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Yasamal rayonuna yeni icra başçısı təyin edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yeni təyinat alan Həsənov Elşad Eldar oğlu bu vəzifəyə qədər Milli Məclisin V çağırış deputatı kimi çalışıb.

1976-cı il təvəllüdlü icra başçısı Gənclər-idman, Elm və təhsil komitəsinin olub.

Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra BDU-nun cinayət prosesi kafedrasında aspiranturaya qəbul olub. Aspirantura pilləsindən sonra isə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, hüquq elmləri namizədi adı alıb.

Ailəlidir, 2 övladı var. İngilis, rus dillərini bilir. Partiya mənsubiyyəti yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.