“Azərbaycanda iqtisadi artım gələn il də davam edəcək” - OQTAY ƏSƏDOV

Bu gün Milli Məclisin plenar iclası işə başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, iclasa Oqtay Əsədov sədrlik edir və iclasın gündəliyinə 11 məsələ daxildir.

Oqtay Əsədov bildirib ki, 2020-ci il büdcəsi sosial yönümlüdür. Onun sözlərinə görə, 2020-ci il dövlət büdcəsində sosial müdafiəyə ayrılan maliyyə 31%, təhsilə ayrılan vəsait 38%, elm xərcləri 42%, müdafiə sahəsinə ayrılan maliyyə 21% artırılıb.

Spiker qeyd edib ki, 2020-ci ildə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq səhiyyə xərcləri 1 milyard 369 milyon manat olub. Milli Məclis sədri əlavə edib ki, məcburi köçkünlərin problemləri diqqət mərkəzində olacaq.

Oqtay Əsədov ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara da münasibət bildirib: “Xüsusilə gömrük və vergi sahələrində ciddi islahatlar aparıldı. Təsədüfi deyil ki, Azərbaycan islahat aparılan ölkələr siyahısında ilk yerləri tutur. Ötən 9 ayda ÜDM 2.5 faiz artıb. Burada diqqətçəkən məqam qeyri-neft sektorunda olan artımdır. Ölkəmizin valyuta ehtiyatları artıb və vəsaitlərin böyük hissəsi qeyri-neft sektoruna yatırılıb. Əhalinin gəlirləri artıb, inflyasiya isə azalaraq 2.6 faiz civarında qərarlaşıb. Gələn il də iqtisadi göstəricilərin artacağı gözlənilir. Bunun nəticəsində ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı 70 faizə qədər yüksələcək”.

Qeyd edək ki, iclasda Baş nazir Əli Əsədov iştirak edir.

