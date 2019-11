Ötən gün Hind yarımadasının şimal-şərq hissəsini vuran “Bulbul” qasırğası nəticəsində Banqladeşdə azı 26 nəfərin öldüyü bildirilir.

“Report” “Daily Star”a istinadən xəbər verir ki, yerli hökumət sahil bölgələrindən 2 milyonadək sakinin köçürüldüyünü, 100 mindən çox yaşayış evinin zədələndiyini, 300 min hektar əkin sahələrinə ziyan vurulduğunu açıqlayıb.

Həmçinin təbii fəlakətdən əvvəl dənizdə 50-dən çox bağlıqçı itkin düşüb.

Fəlakət bölgələrində axtarış-xilasetmə işləri görülür.



