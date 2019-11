Deputat məmurların gəlir deklarasiyası ilə bağlı Baş nazirdən xahiş etdi

Azərbaycanın 2020-ci ilin dövlət büdcəsi, makroiqtisadi göstəricilər nəzərə alınmaqla, müsbətdir.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib.

Deputat bildirib ki, büdcə gəlirlərində torpaq, əmlak, yol vergilərinin əsaslı olmadığı göstərilib.

O bidirib ki, yeddi il müddətinə həmin sənaye parkları vergidən azad edilib:

“Amma baxırıq ki, İqtisadiyyat naziri daha üç il həmin sənaye parklarını vergidən azad etmək istəyir. Hesab edirəm ki, bu yeddi il kifayətdir ki, həmin sənaye parkları işləsinlər və dövlət büdcəsinə vergi ödəsinlər”.

Deputat qeyd edib ki, bəzi müəssisələrin gəlirləri ilə bağlı araşdırmalar aparılmalıdır.

V.Əhmədov bildirib ki, büdcə xərclərinə nəzarət gücləndirilməlidir.

Deputat məmurların gəlir deklarasiyası verməsinin vacibliyinə də toxunub.

“Amma 10 ildir ki, müvafiq normativ sənədlər hazırlanmır”, - deyə V.Əhmədov əlavə edib.

“Mən Baş nazirdən xahiş edirəm ki, o sənəd hazırlansın və gələn ilin yanvarından qüvvəyə minsin”.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.