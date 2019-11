Ərdoğan çantasında ABŞ-a nə aparır? - Vaşinqton səfərinin ŞOK DETALLARI

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ABŞ-da səfərdədir.



Publika.az xəbər verir ki, Ərdoğanın Trampla görüşü ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin gələcəyi baxımından önəmlidir.



“Yeni Şəfəq” qəzeti Ərdoğanın çantasında ABŞ-a nələr apardığını yazıb.



“Sülh Çeşməsi” əməliyyatı



Ərdoğan-Tramp görüşündə ən mühüm məsələ bu əməliyyatdır. Türkiyənin verdiyi 120 saatlıq möhlətdən sonra da PYD/YPG terrorçuları bölgədən çəkilməyib. Ərdoğan bunu bir daha Trampın üzünə də deyəcək.



Təhlükəsiz bölgə



“Sülh Çeşməsi” əməliyyatı çərçivəsində terrorçulardan təmizlənəcək yerlərdə yaradılacaq təhlükəsiz bölgə məsələsi görüşdə yenidən müzakirə olunacaq.



YPG rəhbərinin tələb edilməsi



Ərdoğan İnterpol vasitəsilə axtarışa verilən Məzlum Kobani kod adlı YPG lideri Fərhad Abdi Şahinin ABŞ-a dəvət edilməməsini, gələcəyi təqdirdə Türkiyəyə təhvil verilməsini tələb edəcək.



İŞİD-çilərin taleyi



İŞİD lideri Bağdadinin öldürülməsi və yaxın qohumlarının ələ keçirilməsi məsələsi müzakirə olunacaq.



Sanksiyalar və qondarma soyqırımı



Ərdoğan Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi qondarma “erməni soyqırımı” qərarının, eləcə də sanksiyalarla bağlı qətnamənin Türkiyə üçün heç bir hökmünün olmadığını bildirəcək.



FETÖ ilə mübarizə



Ağ Evdə Türkiyə prezidenti amerikalı həmkarının önündə FETÖ rəhbəri Gülənin təhvil verilməsi məsələsini yenə qaldıracaq. “Xalq bank” məsələsinin gündəmə gələcəyi də gözlənilir.



İqtisadi hədəf və F-35 böhranı



Görüş çərçivəsində iki ölkənin ticarət dövriyyəsinin inkişaf etdirilməsi müzakirə olunacaq. Bununla yanaşı, ABŞ-ın F-35 proqramından Türkiyəni çıxarması da əsas məsələlərdən biridir.



Asif

