AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən U-19, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 və Gənclər, həmçinin qızlardan ibarət komandaların iştirak etdiyi U-13, U-16 və Yüksək liqalarda iştirak edən oyunçuların qeydiyyatının əsas mərhələsi başa çatıb.

"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 683 komanda, 11 114 oyunçu qeydiyyatdan keçib.

Onların 3 786 (34 %) nəfəri futbola yeni cəlb olunan oyunçulardır.











