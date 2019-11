Millət vəkili: "Xarici ölkələrdə Azərbaycana məxsus əlyazmaları ölkəyə gətirməliyik"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Gövhər Baxşəliyeva parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında deyib.

O bildirib ki, işğalçıların istilası nəticəsində əlyazmalar kütləvi şəkildə başqa ölkələrə aparılıb: "Xarici ölkələrdə Azərbaycana məxsus əlyazmalar var. Düşünürəm ki, bu işlə məqsədyönlü şəkildə məşğul olmalı, dünya kitabxanalarında mövcud olan əlyazmaları ölkəmizə gətirməliyik".

