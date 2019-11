Erməni əsilli porno ulduz Kim Kardaşyann repçi əri Kenni Uestdən sonra daha bir məşhur 2024-cü ildə ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkilərinə namizəd olacaq.

Mətbuat.az xəbər verir ki, o, əslən Ermənistandan olan sosial şəbəkə fenomeni Dal Balzeryandır.

38 yaşlı internet ulduzu Amerika KİV-lərinə açıqlamasında Kenninin Hillari Klintondan daha yaxşı namizəd olduğunu, lakin özünün də mübarizəyə qoşulacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Dalın instaqramda 30 milyona yaxın izləyicisi var.(Qafqazinfo)

