Bakıda dələduzluqla məşğul olan qadın tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə sitinadən xəbər verir ki, Suraxanı RPİ 31-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 6-da Bakı şəhər sakinləri Ə.Adıgözəlovanın 3500 manatını və Ş.Sadiqinin 588 manatını dələduzluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş N.Məhərrəmova saxlanılıb.

N.Məhərrəmovanın ətrafında araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.