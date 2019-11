75 ildir ki, itkin idi -Yaponiya yaxınlığında tapıldı

İkinci Dünya Müharibəsi əsnasında batan və 75 ildir itkin olan bir dənizaltı Yaponiya yaxınlığında tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 80 amerikalı dənizçinin məzarı olan dənizaltının tapılması itkin düşən insanların ailələrinə böyük sevinc yaşadıb. 75 il əvvəl "Pearl Harbor" limanından ayrılan "USS Grayback" adlı dənizaltı Yaponiya yaxınlığında, okeanın 1400 mil dərinliyində müəyyən olunub.

Dənizaltının batırılmadan əvvəl 14 düşmən gəmisini batırdığı və daha sonra bir bombalamaya məruz qaldığı güman edilir.

