Rusiyanın “Smartavia” şirkəti 2019-2020-ci il qış mövsümündə Sankt-Peterburqun Puklova hava limanından Bakının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna uçuşlar həyata keçirəcək.

“Report” bu barədə Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, hazırda Bakı və Sankt-Peterburq arasında aviareysləri “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin aşağı büdcəli törəməsi "Buta Airways" və digər Rusiya aviaşirkətləri yerinə yetirir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.