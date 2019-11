Avronun borc bazarlarında populyarlığı artır

Bu ilin əvvəlindən dünyada avro ilə buraxılan dövlət istiqrazları hesabına 51,2 milyard avro vəsait cəlb edilib ki, bu da 2016-cı ildən bəri rekord həddir. Həmin il avro istiqrazları ilə 39,9 milyard avro borc alınmışdı.

"Report" bu barədə "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, bu ilin əvvəlindən avro ilə istiqraz tədarükü 80% artıb. ABŞ dolları üzrə artım isə cəmi 3%-dir.

Bununla belə, hələ ki, Amerika valyutası borc bazarında əsas seçimdir. Avronun payı isə 20-30% arasında dəyişir.



