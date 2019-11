"Qəbələ"nin 8 futbolçusu turun rəmzi komandasında - FOTO

Azərbaycan Premyer Liqasının 11-ci turunun rəmzi komandası açıqlanıb.

Milli.Az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, "InStat" şirkətinin təhlilinə əsasən, rəmzi komandada "Qəbələ"dən 8, "Keşlə", "Neftçi" və "Sumqayıt"dan isə 1 futbolçu yer alıb.

Qapıçı: Anar Nəzirov - 250 ("Qəbələ")

Müdafiəçilər: Yusif Nəbiyev - 257 ("Qəbələ"), Anton Krivotsyuk - 282 ("Neftçi")-2, Franko Flores - 278 ("Keşlə")-4, Qismət Alıyev - 245 ("Qəbələ")-2

Yarımmüdafiəçilər: Ülvi İsgəndərov - 247 ("Qəbələ"), Merab Qiqauri - 319 ("Qəbələ")-3, Fernan Lopez - 308 ("Qəbələ")-2, Roman Hüseynov - 250 ("Qəbələ")

Hücumçular: Davit Volkov - 313 ("Qəbələ")-3, Əmir Ağayev - 309 ("Sumqayıt")-2

Qeyd edək ki, oyunçuların adının qarşısındakı rəqəm "InStat" indeksi, sondakı isə rəmzi komandaya düşmə sayıdır.

Milli.Az

