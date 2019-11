Türkiyənin İstanbul şəhərində, Bağcılar ərazisində avtobus minik avtomobili ilə toqquşaraq aşıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, nəzarət kamerasına düşən qəzada avtobusun əks yolla hərəkət etdiyi görünür.

Nəticədə, sürücü və dörd sərnişin ağır yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.